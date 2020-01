TMW - Lazio, Strakosha: "Restiamo con i piedi per terra. Testa alla Samp"

Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha parlato in zona mista dopo il successo con il Napoli. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Meno male che non è entrato il tiro di Insigne, così abbiamo conquistato la decima vittoria di fila. Un successo meritato, anche se nella ripresa abbiamo sofferto un po'. Stiamo vivendo un bel momento, siamo tutti contenti. Dobbiamo restare concentrati e con i piedi per terra".

Dove può arrivare questa Lazio? "Il nostro obiettivo resta la Champions. Sognare fa sempre bene, ma il nostro obiettivo resta quello".

Un messaggio a Ospina? "Mi dispiace molto. Lui è un grandissimo portiere, è un fenomeno con i piedi. Ha preso un rischio, ci può stare l'errore, ma resta un grandissimo campione".

La decima vittoria consecutiva? "È meglio restare con i piedi per terra, pensiamo alla Samp: vogliamo fare un risultato positivo".