Ag.Strakosha: "Al Brentford non gioca, un'anomalia. Vogliamo trovare una soluzione"

Intervista esclusiva realizzata da 'TuttoMercatoweb.com' a Federico Pastorello. Il procuratore del portiere Thomas Strakosha s'è così espresso sul futuro dell'ex Lazio, oggi estremo difensore di riserva al Brentford: "Forse pensavano di vendere il loro portiere, non lo so. Ma chiaramente è una situazione che noi ci siamo ritrovati a gestire da pochissimo e oggi crea un po' di imbarazzo perché per un portiere che ha oltre 200 partite in Serie A con la Lazio ritrovarsi a non giocare al Brentford non è facile, fermo restando che parliamo di un club importante di Premier League. E' un'anomalia. Lui mi ha chiesto di trovare una soluzione: vediamo, è uno di quei giocatori che potrebbe rientrare nel giro di portieri che scaturirà dall'infortunio di Neuer. Abbiamo le orecchie tiratissime per ascoltare le opportunità che arriveranno, non mi sorprenderebbe saltasse fuori qualcosa a gennaio anche perché lo stesso Brentford ha compreso l'imbarazzo del ragazzo nel vivere questa situazione".

