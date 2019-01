Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sembra essere andata per il verso giusto la scelta di Milan Badelj, la scorsa estate, di firmare per la Lazio. Tanta panchina per il regista della Croazia vice campione del Mondo, forse troppa. Tanto che la possibilità di lasciare il club biancoceleste, ad oggi, è assolutamente da prendere in considerazione. Secondo quanto raccolto da TMW, nelle ultimissime ore, sull'ex Fiorentina ci sarebbe anche da registrare l'interessamento del Galatasaray. Un'ipotesi non semplice - visto che Lotito chiede 10 milioni per il cartellino - ma da tenere comunque sotto osservazione.