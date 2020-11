tmw Lazio, torna di moda il Mudo Vazquez: la situazione

Un’idea che torna di moda dopo i contatti estivi. La Lazio punta Franco Vazquez, in uscita dal Siviglia dove è in scadenza di contratto. In estate una valutazione di 7 milioni poi scesa a 4,5. A gennaio potrebbe anche scendere. E la Lazio è pronta a cogliere l’occasione. Nel mirino per il mercato di riparazione, in casa biancoceleste, c’è il Mudo Vazquez...