Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio si gioca il tutto per tutto. Sono ore decisive per definire il futuro di Olivier Giroud: Igli Tare, direttore sportivo dei biancocelesti, è volato a Londra stamattina per provare a chiudere la trattativa per l'attaccante francese. Sul giocatore del Chelsea resta vigila anche l'Inter, con Ausilio e Marotta che vogliono regalare a Conte l'ultimo tassello per completare la rosa.