tmw Lazio, un Pereira tira l'altro: domattina visite fissate per Gabriel, in giornata atteso Andreas

La Lazio è pronta a definire le ultimissime operazioni di mercato, tra arrivi imminenti e possibili cessioni dell'ultimo momento. Così, dopo le parole di mister Inzaghi in conferenza alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, il club ha già fissato le visite mediche di idoneità per due giocatori pronti a rafforzare la rosa biancoceleste: domattina, alle 8, sarà il turno di Vedat Muriqi (nuovo acquisto della società biancoceleste che è stato però fermato dal Covid-19 ancor prima di scendere in campo), ma non solo.

Contrariamente a quanto fatto sapere nelle ultime ore, assieme all'attaccante ex Fenerbahce, infatti, ci sarà Gabriel Pereira (portiere 18enne brasiliano di proprietà del Monaco) e non l'omonimo Andreas. Un piccolo fraintendimento sulla comunicazione del nome dei giocatori, che però non cancella le operazioni in entrata della Lazio. Anche Andreas Pereira, infatti, è atteso a Roma nella giornata di domani: il centrocampista offensivo con passaporto belga di proprietà del Manchester United arriverà in prestito con diritto di riscatto.