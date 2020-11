tmw Le ultime su Belotti: fastidio al ginocchio destro, domani accertamenti

Arrivano nuove indiscrezioni sullo stop di Andrea Belotti: non si tratterebbe di un problema muscolare, ma del solito ginocchio destro che continua a tormentarlo. Il Gallo, attualmente in panchina durante Inter-Torino (in corso di svolgimento, qui la diretta testuale TMW), avverte fastidio nella spinta e sul carico, così si è fermato nel riscaldamento. Già domani, però, dovrebbe sottoporsi ad esami per valutare meglio l'entità dell'infortunio.