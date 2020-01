TMW - Lecce, attesa per Acquah. Feralpisalò su Lo Faso, le ultime

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ore di attesa per Acquah in casa Lecce. Il centrocampista rimane un’idea concreta ma vanno limati alcuni dettagli. Attesi sviluppi. Per Acquah e anche per l’uscita di Imbula conteso da Gaziantespor e Leganes. Mentre Riccardi si avvicina al Pisa. Sul mercato a caccia di minuti Simone Lo Faso: Feralpi Salò in pressing. E sullo sfondo apprezzamenti dalla Svizzera...