TMW - Lecce, c'è l'ok viola: arriva Saponara. Ore decisive per Acquah

Fonte: di Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore decisive per il mercato del Lecce. In arrivo Riccardo Saponara: lascerà il Genoa, c'è l'ok della Fiorentina al trasferimento in prestito ai salentini. Affare dunque ai dettagli, è un giorno decisivo anche per Afriye Acquah, centrocampista dello Yeni Malatyaspor e della nazionale ghanese. Tra le parti balla un milione, oggi può chiudersi.