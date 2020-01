Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Contatti in corso tra Lecce e Roma per Mert Cetin. Il club salentino ha chiesto il giovane difensore turco ma per il momento la trattativa è tutt'altro che chiusa. Il giocatore di Fonseca piace alla dirigenza leccese che però non ha ancora tentato l'accelerata decisiva.