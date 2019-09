Fonte: dal nostro inviato Emanuele Pastorella

L'attaccante Diego Farias ha parlato dopo la sfida vinta dal suo Lecce contro il Torino analizzando la prestazione della squadra: “Sono felice per il gol e per la vittoria. Abbiamo meritato, lottato fino alla fine e siamo riusciti a portare a casa tre punti importantissimi. La Serie A è questa, dobbiamo giocare sempre così cattivi se vogliamo fare punti. Abbiamo giocato benissimo ed espresso un ottimo calcio. Stiamo bene fisicamente e vogliamo continuare così nel corso dell’anno. Il vantaggio ci ha dato serenità nel corso della partita. VAR? Ormai è così, dobbiamo adattarci e meno male che oggi non ha fischiato il rigore”.