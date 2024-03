Ufficiale Farias torna in Brasile dopo 19 anni d'Italia: è un nuovo giocatore dell'Athletic Club

vedi letture

Arrivò dal Brasile all'Italia addirittura nell'estate del 2005, quasi diciannove anni fa, quando il ChievoVerona lo prelevò dal Campo Grande per il settore giovanile. E oggi Diego Farias, dopo aver trascorso un'intera carriera in Italia, è tornato in patria. L'esterno offensivo classe 1990 è un nuovo calciatore dell'Athletic Club di Sao Joao del-Rei.

Farias, che in Italia ha indossato anche le maglie di Hellas Verona, Nocerina, Cagliari, Empoli, Lecce e Spezia, la scorsa stagione era in forza al Benevento, in Serie B, ma prima di firmare con l'Athletic era svincolato praticamente da nove mesi. Adesso per lui una nuova occasione e, soprattutto, il ritorno in Brasile a quasi vent'anni dal suo addio.