TMW - Lecce, incontro col Sassuolo per Babacar: ipotesi prestito con diritto

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Giacomo Morini

Il Lecce punta su Khouma El Babacar per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione e secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com per oggi è previsto un nuovo contatto fra i salentini e il Sassuolo per l'attaccante senegalese. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.