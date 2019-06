TMW - Lecce, Liverani: "Diego Farias può essere un profilo giusto per noi"

Prosegue senza sosta il lavoro del direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso, ieri in Turchia per assistere alla sfida tra nazionali contro la Francia. Poi subito rientro in Italia, perché lunedì ci sarà una conferenza stampa indetta dalla società per commentare il rinnovo del contratto fino al 2022. Ma il telefono è bollente, le chiamate di certo non si risparmiano. E il primo nome sul taccuino è quello di Diego Farias, negli ultimi sei mesi all'Empolii, attaccante che ha chiuso la stagione con sette gol e cinque assist.

Anche Fabio Liverani, tecnico dei salentini, a margine di una cerimonia che si è svolta al Circolo Tennis di Lecce ha commentato le voci sulla punta di proprietà del Cagliari: "Se lo seguiamo? Ha tutto per essere un profilo giusto per noi, ha le caratteristiche di un calciatore che cerchiamo". La prossima settimana potrebbe essere quella dell'accelerata decisiva.