Il Lecce è pronto a dare il via, simbolicamente, alla propria stagione. Lo farà lunedì 3 giugno, ma non con la ripresa degli allenamenti: presso la Banca Popolare Pugliese, infatti, ci sarà una conferenza stampa della società giallorossa per presentare le nuove maglie, quelle che affronteranno i campioni della Serie A. Sarà oggetto dell'incontro soprattutto la campagna abbonamenti per l'annata 2019/2020, che si preannuncia infuocata.