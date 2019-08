TMW - Lecce, si tratta Mitroglou: club al lavoro per convincere l'attaccante

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova idea per l'attacco del Lecce. Appurati i rallentamenti per Babacar e Yilmaz, il club giallorosso prosegue la sua ricerca del centravanti e negli ultimi giorni ha sondato il terreno per Kostas Mitroglou, calciatore greco classe '88 attualmente in prestito al Galatasaray ma legato all'Olympique Marsiglia da un contratto in scadenza nel giugno 2021.

La trattativa è in corso, anche oggi in programma un nuovo contatto tra le parti: c'è da convincere il calciatore, che ha sul piatto altre offerte: tra tutte, la più interessante è quella del Nantes.