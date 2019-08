TMW - Nantes, offerta per Mitroglou. Ok dell'OM per il prestito su prestito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe tornare in Francia a giocare il potente attaccante greco Kostas Mitroglou. Il centravanti della nazionale greca, da gennaio in prestito al Galatasaray (con scadenza nel giugno prossimo), è infatti cercato con grande insistenza dal Nantes, che sta provando a chiudere per il suo ritorno in Ligue 1. La squadra giallo-verde vuole prendere il greco, il cui contratto coi marsigliesi scade nel 2020, direttamente a sua volta in prestito dai turchi: c'è già il benestare dell'OM per l'operazione. E l'offerta del Nantes è stata presentata.