TMW - Lecce-Yilmaz, c’è l’ok del giocatore: la situazione

Una trattativa in fase embrionale, un’idea a cui il ds del Lecce Mauro Meluso lavorava a fari spenti da qualche settimana prima che la stampa turca facesse emergere dell’interesse. Burak Yilmaz idea concreta in casa Lecce, l’attaccante del Besiktas gradisce la destinazione e nei prossimi giorni la vicenda potrebbe essere approfondita ulteriormente. Il club turco vive una situazione economica un po’ complicata, Yilmaz arriverebbe quindi a costo zero, magari sottoscrivendo un contratto biennale. Ma è ancora presto per parlare di affare avviato. La certezza è che il Lecce ci pensa e vuole anticipare la concorrenza. Nel mirino c’è Yilmaz, pronto a sposare i colori giallorossi...