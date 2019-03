TMW - Liechtenstein, Kolvidsson: "6-0? Vedo anche cose positive"

Fonte: Dall'inviato a Parma

Helgi Kolvidsson, tecnico del Liechtenstein, ha parlato dopo la sconfitta contro l'Italia per 6-0. "Sì, devo dire che può risultare stupido, ma nonostante il 6-0 abbiamo fatto qualcosa di buono. Sui primi due gol c'è stata pura classe. Dal punto di vista tattico prova positiva, nel primo caso non si possono fare recriminazioni, sul secondo siamo rimasti in dieci e il match è stato condizionato".

Sull'avversario. "È chiaro che dobbiamo migliorare nell'uno contro uno, ma i primi due gol sono stati fatti sulla velocità. Loro sono molto più veloci di noi, sarebbe una sorpresa se non avessero giocato così. C'è tanto da imparare nella qualità, ma se vogliamo provare a competere è questo il punto di partenza. Oggi abbiamo imparato molto".

Su Kaufmann. "È un centrale molto importante per noi, ha del potenziale, è esperto. Nel futuro della nostra Nazionale dovremo contare su di lui, alcune partite del genere capitano".

Sul rigore. "Forse era in fuorigioco, non commenterò in questa sede. Mi fido dell'arbitro, il fallo c'era".

Sulla compattezza. "Abbiamo concesso poco nei primi 15-20 minuti, la qualità ha prevalso. Siamo 181esimi nel ranking, loro al diciottesimo: ci possono essere cose positive".

Sulla responsabilità. "Dobbiamo avere 11 giocatori che possono dare il proprio contributo".