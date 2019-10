TMW - Lippi: "Conte presto campione, Mancini sta facendo grandi cose"

Fonte: dall'inviato a Trento, Alessandro Rimi

© foto di Federico De Luca

Anche il ct campione del mondo Marcello Lippi ha voluto mandare un messaggio al "Festival dello Sport" di Trento. Queste le sue parole su Conte e Mancini, mostrate pochi minuti fa in video e raccolte dall'inviato di TMW: “Conte diventerà presto campione, con un club o con una Nazionale. Io ho avuto la fortuna di diventarlo, non esiste nulla di simile come salire sul tetto del mondo. Mancini? Sta facendo grandi cose, gli auguro di vincere da CT”.