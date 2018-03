TMW - Lo Giudice: "Dortmund, confermato Stoger con la Champions"

Segui sulle sulle colonne di Tuttomercatoweb.com la giornata dedicata al futuro degli allenatori di Serie A e dei principali campionati europei!

Nel corso della sua intervista a TuttoMercatoWeb, Federico Lo Giudice (corrispondente dalla Germania per Tuttosport) ha analizzato il futuro delle panchine della Bundesliga, soffermandosi in particolare su quella del Borussia Dortmund: "Molte delle chance di conferma di Peter Stoger passano dalla qualificazione alla prossima Champions League (attualmente il BVB è terzo). La prossima estate sarà abbastanza rivoluzionaria, andranno affrontati molti temi legati al mercato - come ad esempio il riscatto di Michy Batshuayi (valutato 50-60 milioni) - e ci sarà dunque bisogno di un tecnico esperto. Stoger in questo senso regala garanzie, visto che da quando ha preso la guida del club tedesco ha collezionato 12 gare di campionato senza sconfitte. Inoltre è molto stimato per quanto riguarda il suo lavoro con i giovani, ampiamente dimostrato sulla panchina del Colonia".