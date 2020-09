tmw Lotito: "I giocatori della Lazio devono essere un esempio. Ricevo complimenti da tutti"

Consegna dei diplomi per il primo percorso formativo post carriera realizzato dalla Lazio con l'Università Uninettuno all'Olimpico, con Claudio Lotito che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Noi dobbiamo allenare il fisico e anche la mente. L’arricchimento interiore migliora anche la forza fisica. Il calcio deve insegnare uno stile di vita e un comportamento. I giocatori della Lazio devono essere da esempio e sta accadendo. Ricevo complimenti per la disponibilità della mia squadra, che va nelle scuole, negli ospedali e nelle case di riposo. I miei calciatori non devono fare solo gol e far divertire i tifosi".