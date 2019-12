TMW - Lotito: "In Arabia riunione con le donne. Serve la parità di diritti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Italiana che si è svolta oggi a Roma, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato anche del fatto che la partita verrà giocata in Arabia: “Facile dire che li si violano i diritti umani. Noi vogliamo cambiare il sistema e lo dobbiamo fare combattendo. La Lazio a Riad farà una riunione con tutte le donne, perché vanno rispettate e tutelate. Devono avere la parità dei diritti. Non andiamo lì solo per giocare una partita, ma per cercare di cambiare qualcosa”.