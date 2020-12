tmw Lucescu ricorda Maradona: "Ci ha lasciati un campione eccezionale, ma solo sul campo"

Intervistato in esclusiva da TMW, mister Mircea Lucescu ha voluto dedicare un pensiero anche all'addio di Diego Armando Maradona: "Ci ha lasciati un grandissimo campione, un calciatore eccezionale e unico. Ricordo i nostri incontri e le nostre sfide sul campo, mai le potrò dimenticare. Mi dispiace solo che a una grande carriera con gli scarpini ai piedi non sia seguito poi anche un altrettanto degno post-carriera. Diego dopo il ritiro si è perso e nessuno lo ha aiutato, è davvero triste vedere come fosse finito male. Spero che ora possa riposare in pace", le dichiarazioni dell'allenatore della Dinamo Kiev.