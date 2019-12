TMW Magazine - Dg Pontedera: "Mattiello una scoperta. Giocava a tennis"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'intervista rilasciata a TMW Magazine, il Dg del Pontedera Paolo Giovannini, ripercorrendo la sua carriera, ha parlato anche di quando ha notato per la prima volta Federico Mattiello: “Quando andai alla Lucchese dopo il fallimento, mi chiamò Ciro Ferrara per organizzare una sorta di provino a Lucca con i ragazzi nati nel 1995 e 1996: due sarebbero andati a un raduno con la Juventus, il più bravo sarebbe invece stato ospite a Vinovo per una settimana. Detti ovviamente l’ok, ma prima guardai i ragazzi: rimasi sorpreso da Federico Mattiello, da quanto era bravo e dalla facilità di palleggio che aveva non capivo se fosse destro o sinistro. E al tempo giocava più come mezzala. Chiesi come mai nessuno lo avesse notato, mi dissero che lui giocava anche a tennis, era terzo in Italia nei tornei Under15 e spesso si assentava. Andai a parlare con suo padre Gianni, da giovani avevamo giocato insieme, e alla fine la Juve lo portò non solo a Vinovo, ma anche a un torneo internazionale in Emilia: ci fu il passaggio, anche se rimase alla Lucchese un anno perché non potevamo effettuare il trasferimento per motivi scolastici”.