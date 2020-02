Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

Nel corso dell’evento “Allenatori - I guru del calcio in dialogo con gli intellettuali”, il Ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato della sua esperienza alla Sampdoria: “Venni a Genova a giocare la gara salvezza Genoa-Bologna, passai da sopra il Ponte Morandi e rimasi sconvolto perché mi faceva paura, mi dissi che non sarei mai venuto a giocare a Genova: due mesi dopo ero alla Sampdoria, questi sono i casi della vita. E ho avuto una grande fortuna, se non fossi venuto qui non avrei mai potuto conoscere Boskov: forse avrei vinto di più se fossi andato altrove, ma riempire anche il presidente di gioia è stato impagabile. Era un uomo di classe, avanti 50 anni rispetto a tutti, e costruimmo una cosa irripetibile ai tempi di oggi: sono fiero di essere rimasto 15 anni alla Samp, ci sarei rimasto anche di più, ma la vita ti porta a fare altre scelte”.