TMW - Mancini: "Nazionale? Situazione non bella, ma creato entusiasmo"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

Nel corso dell’evento “Allenatori - I guru del calcio in dialogo con gli intellettuali”, questo il punto del Ct azzurro Roberto Mancini sulla Nazionale: "La situazione non era semplice, non c’era entusiasmo, era proprio scemato, ma eravamo convinti che in Italia i giocatori si trovano sempre, basta cercarli. I giocatori bravi sono sempre nati e nasceranno sempre. Abbiamo cercato di cambiare quasi tutti, lasciando solo qualche esperto per aiutarli, poi abbiamo cercato ragazzi tecnicamente bravi, anche se forse sconosciuti: ora abbiamo ragazzi per bene, bravi, che meritano la fiducia data perché ci hanno ripagato di tutto. E’ una nazionale giovane, con un futuro che va oltre l’Europeo: abbiamo riavvicinato la gente, e questo è un dato importante, un motivo di orgoglio. Ora vogliamo fare bene, siamo fiduciosi per il percorso da intraprendere.