Fonte: dai nostri inviati, Raimondo De Magistris e Lorenzo Marucci

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato dal palco del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio a Firenze, durante la cerimonia di premiazione della Hall of Fame del calcio italiano. Queste le sue parole raccolte da TMW sull'Europeo del 2020: "Speriamo di arrivare fino in fondo, sono troppi anni che l'Italia non vince questo trofeo. L'inaugurazione sarà a Roma e questo è uno stimolo in più. Aspettiamo i nostri giovani, hanno tanta qualità".