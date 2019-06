TMW - Matheus piace in Italia ma il Lione lo osserva da vicino

© foto di Imago/Image Sport

Il mercato brasiliano come sempre dà spunti e idee valide per la Serie A e in generale al calcio europeo. Uno dei nomi che viene seguito con interesse da alcuni club del nostro campionato come Napoli, Roma e Milan è Matheus dos Anjos, centrocampista che può ricoprire più ruoli e che attualmente milita nella B brasiliana al Paranà. Il giocatore è di proprietà dell'Atletico Paranaense, che negli ultimi anni ha lanciato molti giovani talenti arrivati nel Vecchio Continente. Anche il Lione lo segue con molta attenzione, addirittura con emissari che da settimana visionano le sue partite dal vivo. Attualmente ha un valore inferiore ai 5 milioni di euro, ma se dovesse confermare la crescita degli ultimi mesi, presto potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del mercato Verdeoro.