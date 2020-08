tmw Messi, addio al Barcellona. Leo non si è presentato alle visite mediche. Ci sono Vidal e Suarez

vedi letture

Niente da fare: era previsto per le 10:15 la visita medica di Lionel Messi nella citadella sportiva del Barcellona, ma il fuoriclasse di Rosario non si è presentato. Arturo Vidal, Gerard Piqué, Luis Suarez... Ci sono anche gli altri possibili epurati, ma come raccolto da TMW la Pulga è assente. Il club blaugrana, comunque, era già a conoscenza della volontà del giocatore di non presentarsi, né oggi né domani al primo allenamento.