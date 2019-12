Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Accordo di massima tra Milan e Barcellona per Jean-Clair Todibo, primo obiettivo per la difesa dei rossoneri, ansiosi di chiudere un altro colpo dopo il ritorno di Ibrahimovic: prestito oneroso con diritto riscatto sui 20 milioni. Il Barça sarebbe ben disposto a cederlo ai rossoneri, ma ora bisogna attendere la scelta del giocatore, tentato da diverse squadre in Germania