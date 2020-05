tmw Milan, anche Kessie è tornato a Milano. Il club attende l'ok della FIGC per i test

vedi letture

Franck Kessie è a Milano, ultimo dei calciatori del Milan a rientrare in città per la ripresa del campionato: l'ivoriano era rimasto bloccato in patria per l'assenza di voli verso l'Europa, ma ora ha fatto finalmente ritorno in città. Per test medici il club aspetta autorizzazione della FIGC e della Regione Lombardia tuttavia, secondo quanto da noi raccolto.