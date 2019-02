TMW - Milan, Caldara: "Piatek mi ricorda Inzaghi. Non vedo ora di rientrare"

© foto di J.M.Colomo

Mattia Caldara, difensore del Milan, ha parlato a margine di un evento promozionale. "Il gruppo è molto unito, lo dimostrano i fatti. Dobbiamo continuare su questa strada. Mi manca poco, riprendere confidenza con la palla e poi vediamo. Non voglio dare una data, sono alla fine del mio percorso. Credo che all'inizio prendessimo gol anche per sfortuna, ma il lavoro quotidiano ha portato a grandi risultati anche in fase difensiva. Sicuramente le vittorie aiutano a stare bene, allenarsi con serenità. Noi ci vogliamo tutti bene, siamo migliorati pure nel correre per il compagno".".

Sulla sfida vinta con l'Atalanta. "Sabato sera abbiamo dimostrato di essere una squadra molto matura, nessuno ha vinto così, onestamente, a Bergamo. Meritiamo il quarto posto".

Su Piatek: "Mi ha impressionato dal primo giorno, vive per il gol. In area credo che sia uno dei più forti in A. Per la voglia mi ricorda Inzaghi, ha dei movimenti, ma fuori ha la capacità di farci salire".

Su Gattuso. "Lo vedo, purtroppo, ogni settimana dalla panchina. Sprona, è un grande motivatore".

Su un confronto con Maldini e Leonardo. "Mi hanno detto di prendere i miei tempi, rientrare solo quando al massimo".

Sulla voglia. "Dopo quattro mesi non vedo l'ora di dimostrare il mio valore, manca poco".

Sulla Juventus. "È il passato, mi interessa fare bene qui".