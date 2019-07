TMW - Milan, ceduto Sinani alla Sicula Leonzio

Operazione in uscita per il Milan. Ceduto l’attaccante Ismet Sinani, classe 99, alla Sicula Leonzio. Nazionale under 21 del Kosovo, Sinani sarà il nuovo rinforzo della squadra siciliana. Operazione in prestito con diritto di riscatto. Sinani pronto per una nuova avventura, la Sicula Leonzio lo aspetta...