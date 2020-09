tmw Milan, contatti costanti con il Lione per la cessione di Paquetà

Lucas Paquetá continua ad essere un obiettivo concreto del Lione. Come raccolto da TMW i contatti fra il Milan ed il club francese sono costanti, i rossoneri stanno lavorando anche in queste ore per cercare di sbloccare la trattativa. L'uscita del brasiliano sarebbe fondamentale per gli ultimi acquisti del mercato rossonero.