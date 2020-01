TMW - Milan, dall'incontro per Florentino alla possibile trattativa: il punto

Improvvisamente il Milan ha iniziato e potrebbe chiudere a breve una trattativa importantissima. L’idea è Florentino, il forte centrocampista difensivo del Benfica, per il quale solo l’anno scorso PSG e Manchester City avevano tentato un approccio da 40 milioni di €.

Il centromediano portoghese fino a inizio novembre addirittura capeggiava la classifica dei top 5 campionati europei come giocatore con più passaggi intercettati, ma è stato poi penalizzato dal cambio modulo pochi giorni dopo che ha sottratto un uomo alla mediana e gli ha tolto spazio.

La collocazione nel 4-3-3 sarebbe perfetta, ma non è solo questo che ha accelerato la trattativa.

Il Milan ovviamente cerca profili giovani ma può impegnarsi solo relativamente dal punto di vista economico. Il giocatore vuole trovare la possibilità per giocare ad alto livello, anche per inseguire il sogno di fare parte della spedizione a Euro2020. Ma ciò che è più importante, anche il Benfica non si opporrebbe a una partenza che possa farlo crescere dandogli un posto stabile, fatta salvo l’opzione di poterlo richiamare alla base.

E’ per questo che le tre parti hanno riscontrato una via comune: prestito di 18 mesi, oneroso da parte del Milan, probabilmente con diritto di riscatto e possibilità di controriscatto da parte del Benfica.

Anche perché stiamo parlando di un giocatore con una clausola da 100 milioni di €, addirittura ritoccata la scorsa estate dopo aver avuto una clausola da 60 milioni nel contratto precedente.

Le esigenze delle tre parti sarebbero tutte rispettate: il Milan potrebbe sviluppare un giocatore già pronto e comunque più forte dei suoi omologhi attualmente in rosa - il che non guasta quando devi giocare una stagione rincorrendo - e per un discreto lasso di tempo; il giocatore potrebbe giocare ad alto livello; il Benfica potrebbe vedere non svalutato il proprio asset.

Non è ancora stata fatta la proposta in termini economici, che dovrebbe arrivare a strettissimo giro. Si vocifera di 5 milioni per il prestito oneroso di 18 mesi, sconosciuta invece l’entità dell’eventuale riscatto.

Ma di sicuro sarebbe quantomeno un acquisto pesante e immediato, forse addirittura inaspettato a questo punto del mercato.