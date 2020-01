TMW - Milan-Dani Olmo, l'incastro non è semplice: per ora è in stand by

© foto di PhotoViews

L'arrivo di Dani Olmo al Milan non è un'operazione semplice. Perché, al di là della proposta rossonera - di circa 20 milioni di euro più 10 di bonus, per arrivare ai 30 richiesti dalla Dinamo - c'è un problema fra gli agenti dello spagnolo e il club croato. Questione di commissioni, ma la forbice è davvero ampia: la percentuale garantita (e proposta) è del 10%, il procuratore chiede molto di più.

IN STAND BY - Così la trattativa si è incagliata sulle richieste dei manager, mentre l'accordo con i meneghini ci sarebbe già per un quinquennale a 2,5 milioni di euro all'anno. Boban si è mosso personalmente, grazie ai suoi (ottimi) uffici in Croazia. La trattativa è ben avviata, ma questo è uno scoglio che potrà essere eluso solo con il passare dei giorni.