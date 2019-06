TMW - Milan, ds e poi tecnico: da Tare a Sartori e Giampaolo, il punto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima la posizione di Paolo Maldini. Poi, a brevissimo giro di posta, il direttore sportivo. A seguire le altre cariche dirigenziali e come ultimo tassello del nuovo corso, l'allenatore. Ivan Gazidis, in concerto con la famiglia Singer, ha deciso che questi saranno gli step del Milan del presente. E del futuro.

Il pressing per Igli Tare E' l'albanese di casa Lazio il grande obiettivo dei rossoneri. Lo ha deciso Gazidis che proprio in queste ore sta cercando di convincere il dirigente a liberarsi dal club di Claudio Lotito. Non facile, l'uomo mercato biancoceleste fa muro ma la sensazione è che il Milan non si arrenderà con uno stipendio da top manager sul tavolo. I dubbi, però, non sarebbero solo della Lazio ma anche dello stesso Tare che è molto legato alla piazza capitolina.

In ballo c'è Sartori In ballo, intanto, c'è anche Giovanni Sartori, ds dell'Atalanta. Coi Percassi che pensano al rinnovo con adeguamento dopo il raggiungimento della Champions ma il Milan lo ha messo nella sua shortlist. E occhio anche alla Lazio, perché Lotito potrebbe pensare proprio all'ex uomo mercato del Chievo, artefice con Gasperini della Champions della Dea, per un eventuale anche se non facile dopo Tare. Le alternative? Non mancano. Gazidis sta studiando numerosi dossier, anche di profili internazionali che arrivano dall'estero.

Poi l'allenatore: Giampaolo Gazidis vuole il ds, con cui condividere la scelta dell'allenatore ma dai sondaggi fatti, sembrerebbe avere il placet delle eventuali componenti sul nome di Marco Giampaolo. Ecco perché i contatti già presi con l'oramai prossimo ex allenatore della Sampdoria, dove Stefano Pioli è il grande indiziato per raccoglierne l'eredità. Però il Milan del futuro ha scelto il suo iter, dunque non c'è fretta per l'annuncio che potrebbe arrivare a metà mese.