tmw Milan, due piste italiane per il dopo Donnarumma: Meret e Gollini

Il Milan continua a dovere fronteggiare il problema Gianluigi Donnarumma. Il suo rinnovo è sempre più lontano e, considerando la scadenza del 2021, i rossoneri hanno deciso di metterlo sul mercato. Ma chi potrebbe essere il suo prossimo erede in rossonero? Dipenderà molto dalla valutazione che i grandi club faranno per il portiere. L'idea è quella di reinvestire dal 30 al 50% del ricavato di Donnarumma, comunque pensando che l'ingaggio sarà decisamente inferiore.

I DUE ITALIANI - Così, anche per una questione di età e stipendio, il Milan sta valutando diversi profili della nostra Serie A. In particolare Alex Meret, che a Napoli Gattuso non sta utilizzandolo come un titolare. Potrebbe essere una buona opzione, ma è stato pagato comunque più di 25 milioni di euro. E poi Pierluigi Gollini che, all'Atalanta, è il titolare indiscusso. Il suo stipendio è inferiore al milione di euro e non ha una valutazione, ma è probabile che intorno ai 17-18 milioni potrebbe esserci un accordo, considerando anche il portiere dell'Under21, Carnesecchi, che rientrerà dal Trapani.