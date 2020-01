Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

In queste ore si stanno intensificando i contatti tra il Milan e Antonee Robinson del Wigan, 22 terzino sinistro, ora che la trattativa tra Rodriguez e Fenerbahce si sta sbloccando. In questo momento Boban lavora in particolare all'abbassamento del costo del cartellino dell'inglese, circa 12 milioni di euro la valutazione che ne fanno i Latics, che rappresenta una delle prime scelte dei rossoneri.