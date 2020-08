tmw Milan, Emil Roback è appena arrivato in sede per la firma sul contratto

Ultimo step prima dell'ufficialità. L'attaccante svedese classe 2003 Emil Roback, dopo aver concluso positivamente le visite mediche, è appena arrivato in sede per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero. Roback dopo questa giornata meneghina tornerà in Svezia per poi rientrare a Milano a fine mese e dare il via alla preparazione della prossima stagione con la squadra Primavera.