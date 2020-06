tmw Milan, Ibrahimovic è tornato: atterrato a Malpesa dopo la settimana in Svezia

Zlatan Ibrahimovic è tornato: lo svedese è atterrato a Malpensa in questo mercoledì mattina per rimettersi a disposizione del Milan in vista della ripresa del campionato di Serie A, fissato per il 20 giugno, anche se i rossoneri avranno prima la semifinale di Coppa Italia da affrontare. Difficilmente Ibra sarà a disposizione, ma la visita di controllo programmata per i prossimi giorni aiuterà a chiarire ulteriormente le sue condizioni fisiche. Di seguito l'arrivo dello svedese, che è salito subito in auto dopo l'atterraggio: