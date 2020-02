TMW - Milan, Ibrahimovic taglia corto: "Ora voglio solo riposare"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

Poche dichiarazioni per Zlatan Ibrahimovic in zona mista. L’attaccante del Milan ha commentato così il derby subito in rimonta contro l’Inter: “Come si riparte dopo un ko così? Adesso vado a casa a riposare bene, poi domani si riparte”, ha concluso l’attaccante svedese, il cui gol non è bastato ai rossoneri a portare a casa punti.