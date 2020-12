tmw Milan, incontro con Ramadani per Jovic. Possibile derby per Milenkovic

Il Milan ci prova sotto traccia per Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. Oggi c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e Fali Ramadani, avvistati in un hotel di Milano. I rossoneri sono attenti al giocatore che piace molto anche all’Hertha Berlino. Oggi non si è parlato di cifre ma il Milan ha sondato la disponibilità e potrebbe tentare l’affondo decisivo se il Real Madrid aiutasse con lo stipendio del giocatore. Ora si aspetta la mossa del club madrileno prima di provare eventualmente l’assalto. Non solo Jovic. Un altro profilo che piace al Milan è il difensore Milenkovic della Fiorentina, per lui potrebbe prospettarsi un derby di mercato: anche l’Inter è attenta alla situazione. E intanto i rossoneri studiano la situazione Jovic...