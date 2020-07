tmw Milan, incontro Maldini-Ramadani. Punto su Rebic, ma si è parlato anche di Jovic

vedi letture

Incontro in corso tra Paolo Maldini e l'agente Fali Ramadani: si sta discutendo in particolare dell'acquisto di Ante Rebic, anche se per il suo trasferimento c'è da trovare la quadra con l'Eintracht per le valutazioni del croato e di Andrè Silva, considerando in particolare che il Milan non vuole investire soldi extra per pareggiare eventuali differenze di valutazione. Appuntamento utile per un primo approccio riguardante Luka Jovic, obiettivo importante per l'attacco rossonero, anche e c'è da superare l'ostacolo dell'alto ingaggio che il serbo percepisce al Real Madrid.