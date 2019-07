© foto di Federico De Luca

Non solo Veretout e Bennacer. Nella giornata di venerdì, è andato in scena un incontro tra il Milan e l'entourage del centrocampista ivoriano Jean Michaël Seri. Un contatto importante, un incontro positivo perché il calciatore classe '91 - legato al Fulham da un contratto fino a giugno 2022 - ha dato piena disponibilità a un trasferimento a Milano e nello specifico al Milan.

Seri è molto interessato all'ipotesi rossonera e, per questo motivo, ha messo per qualche giorno in stand-by l'offerta del Galatasaray: che è offerta molto importante sia dal punto di vista dell'ingaggio che per il Fulham con cui i turchi hanno già l'accordo sulla base di un prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto.

Se il Milan vorrà chiudere nelle prossime 48 ore la trattativa è praticamente apparecchiata. Altrimenti, Seri volerà in Turchia.