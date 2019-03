Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Franck Kessie non ha preso bene la multa che la società dovrebbe comminargli per la clamorosa lite con Lucas Biglia avvenuta in panchina durante il derby di domenica scorsa. L'ivoriano starebbe valutando un possibile addio in estate: il Milan sarebbe disposto a cederlo per 40 milioni, le offerte non mancano. L'Arsenal è sempre in prima fila, mentre sullo sfondo anche Tottenham e PSG seguono la vicenda. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, oltre all'ex atalantino, anche Suso e Cutrone potrebbero essere sacrificati per fare cassa.