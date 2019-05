Fonte: Da Casa Milan, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un tecnico che sappia valorizzare i giovani. Da Casa Milan, fanno sapere che in questo momento il club rossonero sta valutando profili di allenatori che sappiano far rendere al meglio una squadra che ripartirà dalla linea verde. No a Luis Campos come ds, perché non avrebbe la possibilità di agire da Milano. Per Paolo Maldini, invece, i colloqui sono in corso: Ivan Gazidis vorrebbe tenerlo ancora con sé nel nuovo Milan.