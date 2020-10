tmw Milan, nel pomeriggio arriva Diogo Dalot. Ora caccia al centrale di difesa

Si muove il mercato del Milan dopo il passaggio del turno in Europa League: Diogo Dalot arriva nel pomeriggio a Milano e dopo il tampone inizierà una parte di visite mediche già in serata. Fatto il terzino destro, il Milan continua a lavorare sul difensore centrale: per Maldini e Massara dunque ancora tanto lavoro in vista delle ultime ore del mercato, senza dimenticare le uscite, con diversi calciatori della rosa di Pioli ambiti e con offerte.