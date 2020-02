© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivano novità sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic in vista del derby di domenica sera. Lo svedese oggi ha svolto una parte di allenamento in gruppo, nella quale ha partecipato anche alla fase tattica, e una parte personalizzato. Prosegue dunque il rientro graduale dello svedese per essere presente nella stracittadina.